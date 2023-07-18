Владелец брендов Strepsils и Durex отреагировал на сообщения о сохранении бизнеса в РФ

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Сообщения о намерении британского производителя Reckitt Benckiser, который является владельцем брендов Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжить работу в России не подтверждаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корпорацию.

"Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам", – говорится в заявлении.

До этого СМИ сообщали, что компания передумала уходить из России. По данным прессы, корпорация не планирует передавать или закрывать свой бизнес. Прошлогодние заявления об уходе делал бывший СЕО Лаксман Нарасимхан, который якобы оставил компанию в сентябре 2022 года.

В апреле прошлого года стало известно, что Reckitt Benckiser начал процесс передачи своего бизнеса в России.

Сообщалось, что компания находится в тесном контакте с коллегами из России по вопросу деталей и возможных вариантов проведения транзакции. Она также делает все возможное, чтобы обеспечить занятость работников при новой структуре.

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