Заявка на регистрацию бренда "Децл" подана в Роспатент

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Подмосковная фирма "СО/Эра Мьюзик" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Децл". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

Регистрация товарного знака происходит по классам № 9, 25, 35, 41, что позволит производить интерактивные доски, устройства для воспроизведения звука, банданы, жилеты, спортивные костюмы и обувь, кепки, перчатки, рубашки, футболки и юбки.

Также владелец бренда сможет проводить и организовывать коммерческие мероприятия, оформлять витрины, разрабатывать рекламные концепции и управлять бизнесами артистов.

Компания "СО/Эра Мьюзик" представляет интересы наследников рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий. – Прим. ред.), рассказал музыкальный продюсер, отец исполнителя Александр Толмацкий.

"Мы знаем об этом. Компания Александра Острижного представляет интересы наследников", – сказал он в беседе с журналистами.

Ранее свою заявку в Роспатент подала музыкальная группа Linkin Park. Товарный знак позволит осуществлять группе продажу музыкальных произведений, одежды и проведение концертов.

До этого экс-солистка музыкальной группы "Тату" Елена Катина зарегистрировала собственные бренды под названиями "Лена Катина" и Lena Katina. Артистка сможет выпускать под собственным брендом косметику и гигиенические средства.

