Henkel подтвердила, что ее структура в РФ станет самостоятельной компанией с 1 января

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Немецкая химико-промышленная компания Henkel подтвердила, что ее структура в РФ станет самостоятельной компанией Lab Industries. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Да, мы можем подтвердить это", – сказал представитель компании.

В качестве самостоятельной организация начнет работу в РФ с 1 января 2023 года.

Компания Henkel приняла решение покинуть российский рынок 19 апреля 2022 года. Причиной завершения работы в стране представители компании назвали ситуацию на Украине.

При этом сообщалось, что 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату.

Позже стало известно, что компания продаст активы в РФ и Белоруссии из-за убытков на 184 миллиарда евро. Тогда уточнялось, что из-за высокой стоимости активов с их продажей могут возникнуть трудности.



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