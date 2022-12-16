"Мосинжпроект" поднялся на два пункта в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Фото: АО "Мосинжпроект"

Группа компаний "Мосинжпроект" улучшила свое положение в независимом Национальном рейтинге прозрачности закупок. Об этом сообщил глава холдинга Юрий Кравцов.

Компания участвует в секции проекта "Государственные корпоративные заказчики" с 2014 года. В этом году она поднялась на два пункта и сейчас занимает 26-ю строчку рейтинга, ей присвоен статус "Высокая прозрачность", как и годом ранее.

"В холдинге особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения нужд "Мосинжпроекта", поскольку компания реализует крупнейшие градостроительных проекты Москвы. Мы нацелены на достижение высокой степени информационной открытости закупок, интенсивность конкуренции на торгах, результативность конкурсных процедур и экономическую эффективность закупок", – отметил Кравцов.

Между тем заместитель гендиректора "Мосинжпроекта" по экономике и финансам Дмитрий Чиркин заметил, что включение в рейтинг является очень престижным для компаний. Это говорит о высокой эффективности закупочной деятельности холдинга, объяснил он.

"Прозрачность и конкурентность закупок необходима для эффективного управления экономикой проектов. <...> Также это помогает получить независимый бенчмарк качества закупочных процессов, выявить проблемы и внести соответствующие изменения", – добавил Чиркин.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" существует с 2006 года и является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Ранее "Мосинжпроект" победил в трех номинациях независимой отечественной премии Green Property Awards 2022, присуждаемой лучшим объектам недвижимости, соответствующим стандартам энергоэффективности и экологичности.

Реклама.

АО "Мосинжпроект"

ОГРН 1107746614436

ИНН 7701885820

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!