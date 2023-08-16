"Ригла" приобрела приморскую аптечную сеть "Фарм"

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Федеральная аптечная сеть "Ригла" выкупила уссурийскую сеть "Фарм" из 31 точки. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании-покупателя Александр Филиппов.

"Компания "Ригла" приобрела аптечную сеть "Фарм" (город Уссурийск), состоящую из 31 точки. Новые аптеки будут работать под брендом "Здравсити Аптека", – сообщил он.

Филиппов пояснил, что компания планирует заниматься развитием не только офлайн-точек "Здравсити", но и одногоименного маркетплейса товаров для здоровья.

Приобретение уссурийской сети "Фарм", отметил гендиректор, станет для "Риглы" возможностью выйти как на рынок Уссурийска, Хабаровска и других городов Дальнего Востока.

Ранее компания X5 Group, владеющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", завершила сделку по приобретению магазинов "Виктория", "Виктория Квартал" и "Дешево". После покупки бизнеса компания распространила ограничения наценок на магазины сети "Виктория". Она должна будет отчитываться перед ФАС о ценах на социально значимые товары каждую неделю.

