В Москве учредили премию для игроков технологического рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве открыли прием заявок на новую премию для игроков технологического рынка Startup Summit Awards, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что в городе создана экосистема поддержки технологического бизнеса, и премия станет еще одним инструментом поддержки.

Цель премии – отметить эффективные практики развития отрасли, вдохновить крупные компании и инвесторов поддерживать начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов.

"Предприниматели могут получить гранты, субсидии, консультации экспертов", – рассказала Сергунина.

Учредителями награды выступил Сбер и правительство Москвы.

Председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин добавил, что премия станет "новой точкой притяжения" для всего сообщества. Он рассказал, что ожидает несколько сотен заявок из разных регионов.

"Вместе с правительством Москвы мы хотим вдохновить крупных игроков на укрепление сотрудничества со стартапами и проекты, которые будут определять будущее российской экономики и инноваций", – подчеркнул Ведяхин.

Конкурс проводится в 17 номинациях, а принять участие смогут стартапы, инвесторы, представители корпораций и региональных институтов развития. В состав жюри войдут главы крупных российских корпораций, известные предприниматели и инвесторы, а также представители профильных образовательных учреждений и органов государственной власти.

В рамках конкурса будут оцениваться такие критерии, как инновационность решений, качество, масштабам партнерства, рост финансовых показателей. Посмотреть список номинаций и подать заявку можно на официальном сайте премии.

Церемония награждается состоится на международной конференции Moscow Startup Summit в октябре.

Ранее москвичей пригласили на интенсив "Твой старт в туризме", который состоится осенью. Подать заявку можно до 24 сентября. Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят начать карьеру в отрасли. Занятия будут вести профессионалы индустрии гостеприимства. В ходе интенсива участники разработают свои проекты и представят их экспертам. Самых активных граждан пригласят пройти программу наставничества, а также все желающие научатся составлять резюме и смогут представить его на ярмарке вакансий.