Москвичей пригласили на интенсив "Твой старт в туризме"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Москве открылась регистрация на осенний поток интенсива "Твой старт в туризме". Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят начать карьеру в отрасли, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отправить свою заявку можно до 24 сентября на сайте проекта. Занятия будут вести профессионалы индустрии гостеприимства. Участники разработают свои проекты и представят их экспертам.

За прохождение интенсива можно получить баллы и обменять их на подготовленные организаторами подарки. Самых активных граждан пригласят пройти программу наставничества. Помимо этого, все желающие научатся составлять резюме и представят его на ярмарке вакансий.

На интенсив, который прошел в первом полугодии, поступило свыше 3,2 тысячи заявок из 78 российских регионов и пять стран дальнего зарубежья. Участников впервые разделили по трем трекам в зависимости от их интересов: "Отели", "Туроператоры" и "Экскурсионные агентства".

На каждом направлении молодые специалисты решали реальные кейсы работодателей, а затем презентовали свои работы. Кроме того, они посещали экскурсии в компаниях кураторов трека, где рассказывали о бизнес-процессах в туристических организациях.

Другим нововведением 2025 года стала система наставничества: 10 самых активный студентов должны были получить возможность 14 дней работать под присмотром наставника – представителя отрасли.

Однако из-за того что активность в рамках проекта оказалась очень высокой, наставничество в результате получили более 20 человек. Они смогли разработать проект и представить эксперту для получения рекомендаций по его доработке, а также задать вопросы.

Пилотный просветительский проект "Твой старт в туризме" прошел в 2022 году, а в 2023-м он заработал в полном формате. За все время существования проекта его прошли более трех тысяч молодых специалистов в сфере гостеприимства.

В столице большую популярность среди жителей и гостей города приобрели бесплатные пешеходные экскурсии в рамках проекта "Лето в Москве". В связи с этим их количество было решено увеличить. Теперь в выходные будет шесть встреч вместо трех.