"Известия": в России могут запретить бизнесу навязывать платные услуги населению

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России могут запретить бизнесу навязывать платные услуги населению. Соответствующий законопроект правительства Госдума рассмотрит 28 января, сообщает газета "Известия".

В проекте в том числе идет речь о страховках при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинских услуг при наличии у гражданина полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины.

Как указывается в пояснительной записке, решение проблемы навязывания потребителю товаров или услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение. По утверждению кабмина, подобные действия зачастую основаны на манипулировании.

К примеру, компании при продаже авиа- и ж/д билетов проставляют автоматическое согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде "галочки", подтверждающей намерение заключить договор.

"Аналогичная проблематика имела место и в потребительском кредитовании, решение которой нашло свое отражение в принятии поправок в закон "О потребительском кредите (займе)". Иные сферы потребительских правоотношений подобных запрещающих правовых норм не содержат", – отмечается в документе.

Кроме этого, с 2022 года Роспотребнадзор наблюдает рост числа обращений граждан с жалобами на взимание с собственников многоквартирного дома платы за оказание услуг, не относящихся к содержанию, ремонту или коммунальным услугам.

В профильном комитете по промышленности и торговле сообщили, что на инициативу кабмина уже поступают положительные отзывы регионов. Голоса в поддержку отдали заксобрания Нижегородской, Астраханской областей, Коми и Кабардино-Балкарии. В большинстве фракций Госдумы также готовы поддержать инициативу.

Ранее в России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Отмечается, что ИП обладают схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юрлица, однако на них не распространяется ряд ограничений.

При этом от уголовной ответственности предлагается освобождать тех, кто нарушил закон впервые и активно сотрудничал со следствием.