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Запасы чипсов Pringles закончились в российских магазинах торговых сетей "Магнит", "Лента" и "Верный". Запасы начали заканчиваться спустя девять месяцев после объявления компании Kellogg об остановке поставок продукции в Россию. Торговые сети планируют продавать аналоги. Об этом сообщает РБК.

По сообщению торговой сети "Магнит", чипсы американской марки Pringles уже закончились на складах. У сети "Лента" запасы составляют минимальное количество. "Верный" распродает остатки чипсов.

Американская компания Kellogg (производитель чипсов Pringles), специализирующаяся на изготовлении сухих завтраков и снеков, представленная в России брендами "Любятово", Extra, Dinosaurs, в марте этого года сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию. Однако сохранит на российских производствах только основные продукты питания.

"По итогам 2021 года на долю России приходился 1% от всего бизнеса Kellogg (в целом выручка компании в прошлом году составила 14,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль – 1,5 миллиарда долларов). Выручка ООО "Келлогг Рус" в 2021 году составила 14 миллиардов рублей, чистая прибыль – 888 миллионов рублей. Российские заводы Kellogg расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме", – отметили в сообщении.

Kellogg выпускала чипсы Pringles на фабриках в США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае. В России выпускались продукты брендов "Любятово", Unicorn, Dinosaurs, Extra, "ШокоZAVR". По сообщению торговых сетей, прямых аналогов у популярных чипсов Pringles, кроме Lay's Stax, нет. Поэтому сейчас торговые сети ищут замену. "Лента" предлагает покупателям товары российских производителей, например ростовский бренд Bruto (их производит ООО "Стамба").

В нескольких магазинах российских розничных сетей обнаружили чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года, после объявления компании о прекращении поставок в Россию. Компания "Септорг" отметила, что чипсы Pringles по параллельному импорту начали завозить два месяца назад. Однако снеки не входят в официальный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию – ввозу без разрешения правообладателя, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые российские производители иван-чая изучают покупку активов Lipton в РФ. По словам председателя Союза производителей иван-чая Александра Хлынова, цель покупки активов заключается в дальнейшем сохранении работы компании Lipton.

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