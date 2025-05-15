Роспотребнадзор по Москве выявил кишечную палочку в шашлыке пяти производителей

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Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку после выявления нарушений в мясной продукции крупных торговых сетей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что образцы отобрали у 14 производителей. Из них шесть не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности. В них обнаружили кишечную палочку и превышение общей бактериальной обсемененности.

Речь идет о:

ЗАО "СК Короча" (Белгородская область);

ООО "О'кей" (Москва);

ООО "ПензаМолИнвест" (Пензенская область);

ООО "Мираторг-Курск" (Курская область);

ООО "Филье-Проперти" (Тамбовская область).

Как отметили в ведомстве, данные отправили в адреса продавцов и региональных управлений Роспотребнадзора. Кроме того, приняты меры по изъятию этой продукции из оборота, а также прекращению ее дальнейшего производства.

В отношении производителя ООО "О'кей" начали проведение внеплановой выездной проверки, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты красноярского Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку на продающихся в магазинах банках из-под газировки. В ведомстве связали находку с негигиеничным хранением товара в маркетах. Для подтверждения специалисты отдали алюминиевые банки на исследование. Бактерии группы кишечной палочки, которые составили основную часть микробов.