Компания "ВБ Девелопмент" задолжала Wildberries более 30 млрд рублей

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Проектное подразделение Wildberries – "ВБ Девелопмент" – задолжало головной компании более 30 миллиардов рублей из-за несвоевременного исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "РВБ" – юрлица объединенных Russ и Wildberries.

Согласно открытым источникам, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.

В своем телеграм-канале он заявил, что против него развязали информационную войну, чтобы дискредитировать его.

"Новость" про долг "ВБ Девелопмент" перед Wildberries – отчаянная попытка братьев Мирзоян бросить тень на все, чем я занимался в компании. Все, что я говорил про непрофессионализм новой команды, в равной степени касается и внешних коммуникаций ООО "РВБ". Слепив новость из цифр, они даже не подумали придать этим данным достоверность" – написал Бакальчук.

По его словам, "ВБ Девелопмент" занимается строительством более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью свыше 120 миллиардов рублей. Кредиторская же задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам необходимо заплатить аванс за работу и закупку материалов, а по окончании работ задолженность сразу исчезнет.

Бакальчук заявил, что все деньги, полученные на строительство, в данный момент вложены в материалы и авансы. "ВБ Девелопмент" работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков, добавил он.

"Странно читать обвинения в том, что одна из компаний нашего семейного бизнеса якобы должна другой нашей же компании какие-то деньги. Чем активнее я сражаюсь за нашу семью и наш бизнес, тем более абсурдными становятся заявления братьев Мирзоян", – заключил Бакальчук.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Поручение он дал после слов Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, о захвате компании.

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейде. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

Владислав Бакальчук позже заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе. Он также добавил, что попытается бороться за семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

30 июля Татьяна Бакальчук подала исковое заявление о расторжении брака в Савеловский суд Москвы.