Российские кофейни снизят требования к качеству кофейных зерен – СМИ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Кофейни в РФ снизят требования к качеству кофейных зерен. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на менеджера по продажам RTC-Trading Сергея Рыбенко.

Эксперт объяснил, что курс валют отражается на стоимости зерна, поскольку закупка осуществляется за доллары у иностранных поставщиков. По его словам, не следует в ближайшее время ждать каких-либо изменений.

Он уточнил, что цены на арабику фиксируются на уровне 1,5–1,6 доллара за фунт (0,453 килограмма) – в 1,5 раза дороже, чем в 2020 году. При этом в период с июня по октябрь наблюдалось снижение цен на робусту – с 2,8 до 2,4 тысячи долларов.

В начале сентября сообщалось, что Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию. Об этом заявил посол страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

До этого стало известно, что производитель чая и кофе JDE Peets, владелец бренда Jacobs, прекратит продажи в России таких брендов, как Tassimo и Moccona. Главный исполнительный директор компании Фабьен Симон заявил, что к концу года планируется убрать из РФ бренд Jacobs, заменив его на бренд Monarch.



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