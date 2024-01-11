Внедорожники Lada Niva получат новый двигатель в 2025 году

Фото: lada.ru

Внедорожники Lada Niva и Lada Niva Travel получат новый двигатель 1,8 литра в 2025 году. Об этом, подводя итоги 2023 года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, передает "Российская газета".

По словам президента компании, не факт, что это будет ранее продемонстрированный новый мотор. Помимо этого, в 2024 году "АвтоВАЗ" представит автомобиль Lada Niva Sport. Также в планах запуск серийного производства бизнес-седана Lada Aura, спрос на него оказался существенным.

Также в планах наладить сборку Lada Largus и электрического Lada Largus в Ижевске, вернуть опции безопасности. Этой весной Lada Vesta получит вариатор, он должен помочь ей в конкуренции с китайскими моделями.

В 2024 году производитель намерен произвести и продать примерно 500 тысяч автомобилей Lada. Доля компании на рынке в 2023 году выросла до рекордных за последние 20 лет 35%.

В декабре прошлого года Соколов отмечал, что продажи "АвтоВАЗа" по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч автомобилей. В 2022 году было продано 188,6 тысячи машин.

Машины Lada стали лидерами по объемам продаж за октябрь 2023 года в России. "АвтоВАЗ" продал тогда 34,5 тысячи автомобилей Lada.

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