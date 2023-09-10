Корпорация Маска SpaceX намерена открыть в Дублине первый офис в Европе – СМИ

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Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска планирует открыть свой первый европейский офис в Дублине. Цель такого шага – увеличение продаж сервиса спутниковой связи Starlink в Европе. Об этом сообщает газета The Times.

"SpaceX расширяет международное присутствие, предоставляя широкополосный доступ в интернет Starlink в Ирландии и в других европейских странах", – сообщает сотрудник компании.

Отмечается, что европейский филиал компании займется поддержкой операций Starlink по всему континенту. Сейчас компания Илона Маска обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет в более чем 60 странах, уделяя особое внимание тем районам, где раньше доступ к глобальной паутине был недоступным или слишком дорогим. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тысячи микроспутников.

Ранее сообщалось о том, что Илон Макс не допустил атаки киевских беспилотников на Крым, ограничив использование спутниковой связи. Он отметил, что пользовательское соглашение Starlink запрещает применять спутниковую связь для наступательных военных действий.