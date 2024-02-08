Контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту – СМИ

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Контейнеровоз Moskva заправлен и продолжает плыть по маршруту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на транспортную компанию Fesco.

"В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер, и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос", – рассказали в компании.

Представители Fesco подчеркнули, что РФ всегда находится на связи с КНР для быстрого решения подобных вопросов. Речь идет о судне, которое курсирует между КНР и Санкт-Петербургом.

В четверг, 8 февраля, стало известно, что контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту. По мнению главы совета директоров Fesco Андрея Северилова, это было связано с российским бенефициаром перевозки.

За девять месяцев прошлого года Fesco перевезла по морским и железнодорожным путям между РФ и Китаем в общей сложности 250 тысяч TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера).