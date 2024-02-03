Сухогруз под флагом Панамы сел на мель в порту Санкт-Петербурга

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В петербургском порту Бронка сел на мель контейнеровоз, следовавший под флагом Панамы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что по предварительным данным, сухогруз следовал к причалу. После поворота он сел кормовой частью на мель. В прокуратуре отметили, что разлива нефтепродуктов не случилось.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел с контейнеровозом Flying Fish под флагом Панамы. Корабль следовал в порт для разгрузки.

Планируется, что буксировать судно будут завтра. Ориентировочно, мероприятия могут занять сутки.

Ранее сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы 27 ноября. На борту судна находились 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

До этого сообщалось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.