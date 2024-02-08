Контейнеровозу Moskva отказали в обслуживании в Китае

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Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в порту Китая. Об этом заявил председатель совета директоров транспортной компании Fesco Андрей Северилов во время международного форума "Россия–2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса", передает РБК.

По его словам, проблема с отказом в бункеровке уже решается. Он считает, что решение Китая было связано с российским бенефициаром перевозки.

"Это проблема, которая, наверное, могла бы быть решена, если бы у нас существовали на текущий момент так называемые транспортно-логистические центры за рубежом, которые должны не только представлять из себя торговые дома <…>, но и в том числе базы по обеспечению института безопасности", – подчеркнул Северилов.

По информации издания, Fesco приняла контейнеровоз Moskva в состав своего флота весной прошлого года. Тогда в компании сказали, что судно будет курсировать между китайскими портами и Санкт-Петербургом.

В материале указано, что за девять месяцев прошлого года Fesco перевезла по морским и железнодорожным путям между РФ и Китаем в общей сложности 250 тысяч TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 30% больше, чем за такой же период 2022 года. Президент компании Аркадий Коростылев заявил, что в этом году прогнозируется рост на уровне 15%.

Ранее сообщалось, что в петербургском порту Бронка контейнеровоз, следовавший под флагом Панамы, сел на мель. Предварительно, судно направлялось к причалу, но после поворота село кормовой частью на мель. В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что нефтепродукты не разлились.