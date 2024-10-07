Работодатели в России больше всего тратят на налоги и страховые взносы

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Основная доля расходов для работодателей из России приходится на налоги и страховые взносы. Об этом заявили 66% опрошенных россиян, пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследований нескольких фирм.

При этом 35% респондентов назвали самой затратной частью бизнеса рабочие места, аренду офисов и коммунальные платежи, а еще 30 – покупку ПО, лицензий и оборудования для сотрудников. Следом находятся расходы на наем и обучение работников, медицинское обслуживание и командировки.

Эксперты подчеркивают, что работодатели на закрытие только одной из вакансий могут потратить целый месяц. Среди затрат на работников наибольшей статьей расходов стали обучение, бонусы, медицинская страховка, привлечение персонала.



Так, представители одной из сетей ретейлинга продуктов подчеркнули, что в этой сфере последнее время наблюдается серьезная конкуренция за персонал. Так, на одну вакансию в среднем приходится всего лишь 1,3 резюме.

Там уточнили, что 39% опрошенных в сфере продуктового ретейла готовы выделять бонусы и премии до 10% от бюджета фирмы, однако 26% отказываются от этого. От 10 до 15% из бюджета способны выделять на бонусы лишь 15% работодателей, а 6% респондентов тратят на эту категорию 16–20%. Лишь 1% готовы выдавать рабочим до 50% от бюджета компании.

Ранее сообщалось, что общее состояние самых богатейших российских предпринимателей с начала года выросло на 31 миллиард долларов. Больше всего заработал сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Теперь его состояние составляет 25 миллиардов рублей. Однако богатейшим бизнесменом РФ остается председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин со своими 28 миллиардами рублей.

