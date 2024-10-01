Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 31,02 млрд долларов

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Совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов с начала 2024 года выросло на 31,025 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге "Индекс миллиардеров" агентства Bloomberg.

Так, больше всех приумножил свое состояние сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – оно увеличилось на 6,22 миллиарда долларов и на данный момент составляет 25 миллиардов.

При этом самым богатым российским предпринимателем остается председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С начала 2024 года он заработал 4,27 миллиарда долларов, что увеличило его состояние до 28,2 миллиарда.

В список также вошел основатель "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 5 миллиардов долларов, до 25,9 миллиарда.

В свою очередь, наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов. С начала текущего года он потерял 5,51 миллиарда долларов, таким образом его состояние составило 15,6 миллиарда.

Согласно рейтингу компаний России по чистой прибыли, опубликованному Forbes в конце сентября этого года, "Роснефть" стала лидером по прибыли среди российских компаний в 2023 году. Ее чистая прибыль составила 1,529 триллиона рублей.

Второе место занял Сбер, его чистая прибыль – 1,508 триллиона рублей. На третьей строчке оказался "Сургутнефтегаз" с 1,322 триллиона рублей. "Газпром", который ранее занимал первое место, выбыл из топ-100 с убытком в 583 миллиарда рублей.

