Напитки на растительной основе Alpro сменят название на Planto

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Напитки на растительной основе Alpro будут выпускаться под новым названием – Planto. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Продукция принадлежит бывшему российскому Danone – компании H&N (Health&Nutrition), которая продолжает осуществлять ребрендинг. Отмечается, что изменения будут касаться только названия бренда.

Ассортиментная линейка нового бренда останется прежней. Она включает две базовые линейки, в том числе товары без сахара, а также линейки Barista и Aroma.

Днем ранее H&N объявила, что будет продавать кисломолочный продукт Actimel под наименованием Actimuno. Изменится в том числе дизайн упаковки. В компании заверили, что товары будут выпускаться по тем же стандартам качества и безопасности, а также сохранят вкусовые характеристики.

В июле Владимир Путин утвердил документ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление РФ. Должность гендиректора российской "дочки" получил зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.

Позже Danone списала около 200 миллионов евро активов после их национализации Россией. Производитель уточнял, что все еще считает себя владельцем бизнеса в РФ, хоть и не контролирует его.

Уже в августе стало известно, что компания "Данон Трейд", которая занимается логистикой продукции российского подразделения Danone, с сентября этого года сменит свое название на "Общество с ограниченной ответственностью "Эйч энд Эн Трейд".

Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России – СМИ