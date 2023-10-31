31 октября, 17:56Безопасность
Депутат ГД считает, что для криминальных авторитетов нужна отдельная тюрьма
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для криминальных авторитетов нужна отдельная спецтюрьма. Так член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев прокомментировал предложение правительства отменить содержание таких преступников в одиночных камерах, передает РИА Новости.
Согласно тексту поправки к законопроекту группы депутатов, подготовленной правительством России, криминальных авторитетов не будут в обязательном порядке содержать в следственных изоляторах отдельно от других подозреваемых и обвиняемых. Поправку согласовали с МВД, ФСИН, Генпрокуратурой и ФСБ России.
"Для тех, кто в преступной иерархии занимает высшие позиции, следует сделать отдельную специальную тюрьму. Где они все будут в одинаковом положении, в том числе и без тех заключенных, кто будет бегать у них как обслуга, на побегушках", – заявил Хамзаев.
Он считает, что необходимо опираться на позицию ФСИН, так как "им виднее касательно мест в тюрьмах".
Ранее депутаты Госдумы одобрили инициативу, согласно которой в России исключаются из компетенции суда присяжных уголовные дела в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных группировок. Парламентарии предложили внести изменения в статью "Состав суда" Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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