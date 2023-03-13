Глава ФСИН заявил, что в 2022 году в РФ впервые не допущено ни одного побега из колоний

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2022 году впервые в современной российской истории уголовно-исполнительной системы не допущено ни одного побега из колоний и СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадия Гостева.

"Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено", – отметил он на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.

По словам директора ФСИН, одной из важнейших задач службы является обеспечение надлежащего уровня охраны и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также укрепление режима отбывания наказания.

Гостев добавил, что количество преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы сократилось почти на 28% благодаря принятым мерам.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Московской области признали виновными в превышении должностных полномочий бывших сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали 5 человек. Сотрудники признаны виновными по части 3 статьи 286 УК РФ.

Двоим фигурантам дела вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Третьей подсудимой установили наказание в виде заключения под стражу сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

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