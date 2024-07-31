Третий этап нестратегических ядерных учений стартовал в России, передает пресс-служба Минобороны РФ.

На мероприятии военнослужащие ВС РФ отработают вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия (НСЯО). К учениям были привлечены Центральный и Южный военные округа, а также личный состав воздушно-космических сил (ВКС).

Как уточнили в ведомстве, третий этап предполагает отработку личным составом ракетных соединений военных округов учебно-боевых задач по получению специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжению ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

В свою очередь, бойцы ВСК отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Третий этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения НСЯО РФ к выполнению боевых задач, уточнили в МО России.

Между тем 29 июля плановые учения с дежурными силами ВМБ прошли в акватории морского порта Новороссийска. В ходе них солдаты отрабатывали практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Также в рамках учений прошли дообследования и уничтожения взрывоопасных предметов.