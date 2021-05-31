Эксперт оценил предложение о новом требовании для получения лицензии на оружие

12:24
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Предложение ввести требование предоставлять справку о доходах для получения лицензии на оружие бессмысленное. Такое мнение озвучил председатель центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский в беседе с RT.
Объясняя свою позицию, он привел пример с гипотетическим молодым человеком, находящимся на попечении родителей, который, приходя в магазин, сможет предоставить справку о доходах своего отца. "Я считаю, что инициатива бессмысленная. <...> Но что можно сделать? Можно ввести обязательное страхование ответственности перед третьими лицами, типа автогражданки. Если человек хочет получить разрешение на хранение и ношение оружия, то он обязан будет эту страховку купить", – пояснил Обуховский.
Он также добавил, что такая страховка должна быть не очень дешевой, но чтобы ее стоимость постепенно снижалась, если владелец оружия с течением лет ничего не нарушает. При этом если человеку оружие нужно для занятий спортом, то есть ему не требуется право ношения, а только транспортировки, то и страховка ему не будет нужна.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением обязать граждан, которые хотят получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах. Он напомнил о трагедиях в школе в Казани и в Керченском политехническом колледже, виновники которых не работали, но каким-то образом смогли оплатить себе курсы подготовки и пошлины, купить само оружие и патроны к нему.
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