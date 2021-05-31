В ОП предложили ввести новое требование для получения лицензии на оружие

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением обязать граждан, которые хотят получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В своем обращении Хамзаев отметил, что недавнее нападение на школу в Казани, по версии следствия, совершил молодой человек, который нигде не работал и не получал официальную зарплату.

Он вспомнил и другую трагедию – нападение на Керченский политехнический колледж, где был аналогичный портрет злоумышленника. Хамзаев подчеркнул, что оба молодых человека, не имея каких-то существенных средств, смогли оплатить курсы подготовки, необходимые пошлины, а также купить огнестрельное оружие и патроны.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности", – говорится в тексте обращения.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении требований к получению лицензии на оружие. Документ предполагает запрет на выдачу разрешений, на приобретение и хранение оружия лицам, дважды и чаще осужденным за преступления, а также тем, кого привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Ужесточение правил оборота оружия стало обсуждаться после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, оформивший разрешение на владение оружием 28 апреля, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.