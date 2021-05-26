Госдума приняла в I чтении закон об ужесточении наказания за переделку и сбыт оружия

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и смежные преступления.

Документом предлагается ужесточить санкции, предусмотренные за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статьи 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ).

Срок максимального лишения свободы за незаконные приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку или ношение огнестрельного оружия, а также его основных частей и боеприпасов предлагается увеличить с четырех до пяти лет.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев и другие парламентарии.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении требований к получению лицензии на оружие. Документ предполагает запрет на выдачу разрешений, на приобретение и хранение оружия лицам, дважды и чаще осужденным за преступления, а также тем, кого привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.