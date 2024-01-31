Шойгу раскритиковал конструктора "Уралтрансмаша" за сроки выпуска арткомплекса

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С", "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт" и "Коалиция СВ" на Уральском заводе транспортного машиностроения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Гендиректор АО "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил Шойгу, что объем производства САУ увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Он также рассказал, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция СВ".

Во время инспекции министр уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Емельянов отметил, что план выполняется, а также есть еще мощности для увеличения производства.

Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора "Уралтрансмаша" за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", – приводится в пресс-службе Минобороны обращение Шойгу к руководству завода.

Во время подведения итогов работы на предприятии министр напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии является поручением Владимира Путина. Шойгу отметил, что сегодня завод вышел на неплохие темпы в плане ремонта и производства орудия "Мста", однако необходимо усиливать работу и по другим системам.

"Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя", – подчеркнул глава Минобороны.

Отдельно министр обратил внимание на работы по производству новых САУ.

"Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", – указал Шойгу.

По его словам, группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне СВО.

Рабочие предприятия рассказали Шойгу, что средняя зарплата на заводе составляет порядка 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.

Ранее Сергей Шойгу проконтролировал выполнение гособоронзаказа на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге. В рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Екатеринбурге министр обратил внимание, что план по выпуску управляемых ракет был увеличен больше чем в два раза.

Шойгу выразил надежду на то, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава российского оборонного ведомства объяснил, что модернизация проводилась с целью увеличения поставок. Однако, по его словам, еще не все вопросы урегулированы.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении