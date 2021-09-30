У РФ и США мало точек соприкосновения по вопросам стратегической стабильности – Рябков

30 сентября, 21:01
Фото: depositphotos/borjomi88
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что новый раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности говорит о готовности сторон двигать процесс дальше. Об этом сообщает ТАСС.
"Есть желание, готовность двигать процесс дальше. Его постепенное структурирование само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало", – сказал он.
Рябков добавил, что в последние годы Москва слышала от Вашингтона все более ожесточенную критику ее действий в сфере контроля над вооружениями.
Он также рассказал, что страны договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности.
"Вначале мы должны продолжить обмен не то что вопросами-ответами, сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке. Сегодня методология включала, в частности, реагирование на вопросы, которые каждая из сторон направила друг другу раньше", – отметил он.
Замминистра пояснил, что перед группами стоит задача разобраться в сути подходов друг друга. Первые займутся вопросами контроля над вооружениями, а вторые – техническими аспектами ядерных арсеналов.
28 июля состоялись консультации России и США по стратегической стабильности. На встрече РФ представлял замглавы МИД Сергей Рябков, а Соединенные Штаты – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Американский лидер назвал прошедшую встречу обнадеживающей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: