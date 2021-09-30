У РФ и США мало точек соприкосновения по вопросам стратегической стабильности – Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что новый раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности говорит о готовности сторон двигать процесс дальше. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть желание, готовность двигать процесс дальше. Его постепенное структурирование само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало", – сказал он.

Рябков добавил, что в последние годы Москва слышала от Вашингтона все более ожесточенную критику ее действий в сфере контроля над вооружениями.

Он также рассказал, что страны договорились о создании двух рабочих групп по вопросам стратегической стабильности.

"Вначале мы должны продолжить обмен не то что вопросами-ответами, сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке. Сегодня методология включала, в частности, реагирование на вопросы, которые каждая из сторон направила друг другу раньше", – отметил он.

Замминистра пояснил, что перед группами стоит задача разобраться в сути подходов друг друга. Первые займутся вопросами контроля над вооружениями, а вторые – техническими аспектами ядерных арсеналов.

28 июля состоялись консультации России и США по стратегической стабильности. На встрече РФ представлял замглавы МИД Сергей Рябков, а Соединенные Штаты – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Американский лидер назвал прошедшую встречу обнадеживающей.