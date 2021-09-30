В Росгвардии рассказали, как дослужиться до крапового берета

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Чтобы стать обладателем крапового берета, бойцу Росгвардии необходимо пройти испытание в условиях имитации боя со взрывами и участием боевой техники. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник управления сил спецназа силового ведомства Игорь Семиляк.

Он объяснил, что данное испытание представляет из себя 10-километровый марш-бросок в полном обмундировании, в ходе которого росгвардейцам необходимо преодолеть водные преграды, условно минную и зараженную местности. Все это сопровождается взрывами и имитацией боя с холостыми выстрелами.

Кроме того, добавил Семиляк, во время испытания на бойцов оказывают психологическое воздействие, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2023 году денежное довольствие военнослужащих и правоохранителей будет дополнительно проиндексировано на 5%. Он также отметил, что в ближайшие два года доходы сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы и Росгвардии будут расти на 9% ежегодно.

