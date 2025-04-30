Полиция напомнила москвичам о запрете запуска БПЛА и пиротехники

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Москвичам напомнили о запрете запуска дронов и использования пиротехники в связи с подготовкой к мероприятиями по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В ведомстве указали на то, что Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов. В связи с этим столичный оперштаб принял решение запретить их использование.

Именно поэтому за запуск любых БПЛА граждан могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Например, может быть назначен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Кроме того, как уточнили в ведомстве, в случае выявления любых летательных аппаратов в воздухе полиция может применить оружие, с помощью которого будет пресечено использование БПЛА.

Правоохранители предупредили, что за использование пиротехнических средств в помещениях, на балконах и вблизи жилых домов или построек гражданам также грозит административная или уголовная ответственность.

"Если вы обнаружили в воздушном пространстве Москвы беспилотный летательный аппарат, сообщите об этом в полицию по телефону 102", – заключили в ведомстве.

Ранее доступ на Красную площадь временно ограничивали в связи с подготовкой к параду Победы. По всему периметру организовали ограждения, а на самой площади установили зрительские трибуны, общая вместимость которых составляет 6 тысяч мест.

Также специалисты оформили ключевые объектов площади. Например, Государственный исторический музей украсили изображениями орденов Победы и ВОВ, здание ГУМа – орденами Красной Звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. На центральном фасаде ТЦ установили светодиодный экран для прямой трансляции парада Победы.

