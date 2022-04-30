Более 50 тыс росгвардейцев обеспечат безопасность в период майских праздников в РФ

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Свыше 50 тысяч военных и сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность в РФ в период майских праздников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В период с 1 по 9 мая более 50 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка во время Праздника весны и труда, мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – отмечается в сообщении.

В преддверии праздников росгвардейцы организуют проверки мест массового пребывания людей на отсутствие опасных предметов.

Уточняется, что экипажи представителей ведомства будут патрулировать максимально близко к местам проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы перешли на усиленный режим работы с 30 апреля по 10 мая. В этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Так, круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.