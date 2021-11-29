В ГД предложили запретить использование пиротехники около жилых домов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить запуск фейерверков вблизи жилых домов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В местах компактного проживания людей, вблизи жилых домов должны быть установлены запреты на использование пиротехники до 500 метров. Многие города уже ввели такие инструкции. Просто, наверное, эти вещи надо регулировать на более высоком уровне – нормами правительства как минимум. Мы не должны использовать петарды в тех местах, где люди могут пострадать, где может начаться пожар и так далее", – сказал парламентарий.

Также он заявил, что нужно ограничить продажу пиротехники несовершеннолетним, поскольку использование бенгальских свеч или петард без соблюдения техники безопасности чревато ожогами, травмами кистей и пальцев.

Эксперт по безопасности Александр Гофштейнеред рассказал, что перед покупкой пиротехники необходимо в первую очередь обратить внимание на упаковку. Первым признаком некачественного товара является небрежная упаковка и плохая расплывчатая полиграфия.

Также он предостерег от использования пиротехники в помещениях. Запускать фейерверки надо на специальных площадках или просто на свежем воздухе, подальше от зданий. Использовать пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

Ранее эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники. Зрителям нужно стоять минимум в 20 метрах от места запуска, а коробки должны стоять на ровной поверхности.

