В Минобороны рассказали подробности перехвата американского самолета

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

Российские летчики вынудили самолет ВВС США изменить курс над Черным морем после того, как он приблизился на 10 километров к государственной границе РФ. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Как пишет газета "Красная звезда", до маневра Су-30 американские пилоты игнорировали подаваемые российским истребителем сигналы и продолжали приближаться к территории Российской Федерации.

"Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 километров. Действия экипажа Су-30 вынудили самолет "Посейдон" изменить курс. Наш истребитель сопроводил американский самолет и, убедившись, что "Посейдон" удалился от Государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования", – рассказал Виктор Севостьянов.

Генерал-лейтенант также отметил, что ничего необычного в этой ситуации нет. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы.

"Наши пилоты, по сути, помогли американским коллегам избежать международного скандала, который бы вызвало нарушение с их стороны государственной границы России", – отметил военачальник.

Ранее сообщалось, что 25 ноября примерно в 13:00 по московскому времени средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря выявили воздушную цель, которая приближалась к границе России на большой скорости. Для перехвата в небо был поднял истребитель Су-30, который вынудил самолет-разведчик изменить курс.