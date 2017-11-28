Российские военные сообщили о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем

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Российские военные подняли в воздух истребитель Су-30, обнаружив у границ России американский самолет-разведчик. Инцидент произошел 25 ноября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По данным российских военных, примерно в 13:00 по московскому времени средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря выявили воздушную цель, которая приближалась к границе России на большой скорости. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа", – цитирует сообщение пресс-службы ЮВО РИА Новости.

Уточняется, что приблизившись к воздушному объекту на достаточное расстояние и облетев его, пилот Су-30 визуально идентифицировал объект как американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон".

В пресс-службе ЮВО добавили, что, будучи обнаруженным, самолет-разведчик США изменил траекторию и удалился от воздушного пространства России. Российский истребитель, в свою очередь, благополучно вернулся на аэродром.

Ранее телеканал CNN передал со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу, что российский истребитель Су-30 якобы "небезопасно" перехватил противолодочный самолет США P-8A "Посейдон" над Черным морем.

Также стало известно, что Пентагон включил противодействие России в список главных задач в 2018 году. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США, где также приводится подробный анализ внешней политики России и ее роли в урегулировании ситуации в Сирии.