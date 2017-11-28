Пентагон включил противодействие России в список главных задач в 2018 году

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Стратегическое противодействие России в Пентагоне назвали одной из ключевых задач ведомства в 2018 году. Об этом сказано в докладе генерального инспектора Минобороны США.

"Помимо того, что Россия обладает серьезным ядерным арсеналом, она значительно развила свои обычные и иные виды вооружений; нарастила мощь своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных стратегических и оперативных сил; создала потенциал для ведения асимметричных и нетрадиционных боевых действий", – цитирует текст документа RT.

Подчеркивается, что в докладе особое внимание уделили анализу внешней политики России, а также ее роли в урегулировании ситуации в Сирии.

Ранее в ноябре сенат США одобрил предложение выделить 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе.

Таким образом, эта статья расходов бюджета Пентагона увеличилась с 3,4 миллиарда долларов в 2017 году до 4,6 миллиарда долларов в 2018 году. В ведомстве планируют направить эти средства на финансирование размещения американских военных на континенте, обновление военной инфраструктуры Европы и помощь союзникам.