Себе дороже. Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить

Антироссийские санкции становятся одним из главных факторов, дестабилизирующих политические системы Европы и США.

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Совет Европы (СЕ) готов рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций, чтобы предотвратить выход России из состава организации. Об этом заявил генсек СЕ Ягланд Турбьерн в интервью газете Financial Times.



Сейчас Ягланд совершает турне по европейским столицам, предупреждая своих коллег о "серьезном риске" выхода Москвы из состава Совета Европы. "Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", – отметил Ягланд. Потому что совет потеряет возможность влиять на ситуацию с правами человека в России.



Совет Европы считается ведущим европейским демократическим органом, в состав которого входят 47 государств. Его Парламентская ассамблея осуществляет контроль за деятельностью Европейского суда по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года

Впрочем, отмечает Financial Times, не менее тяжелые последствия грозят финансам организации, поскольку Россия сегодня вносит наибольший вклад в бюджет Совета Европы – 33 миллиона евро из 450 миллионов. Лишаться таких денег Ягланд очень не хочет.

Это уже второе за неделю заявление европейских политиков о возможности отмены санкций: несколько дней назад об этом же заявлял депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер. Главная причина – экономические издержки. "Из-за западных санкций против России Германия потеряла в общей сложности 42 тысячи рабочих мест, – отметил Фронмайер в интервью "Известиям". – Некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан".

По словам Фронмайера, "Альтернатива для Германии" уже в ближайшее время внесет в бундестаг предложение об отмене антироссийских санкций.

О необходимости "в один прекрасный момент покончить с санкциями" также заявил на прошлой неделе президент Чехии Милаш Земан в ходе визита в Москву.

Не слушаются бабушку





Фото: ТАСС/DPA/Bernd von Jutrczenka

Разговоры о необходимости отмены санкций – самое яркое свидетельство ослабления Ангелы Меркель. До недавнего времени она считалась безусловным лидером Европы и задавала тон всей антироссийской кампании в Старом Свете.Однако буквально за пару месяцев ситуация радикально изменилась.

Сначала в ходе парламентских выборов в конце сентября партийный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Меркель, показал на удивление слабый результат, получив на 8% голосов меньше, чем на прошлых выборах, в результате чего занял в парламенте лишь 246 мест из 709 (34,7%). В результате Меркель была вынуждена формировать парламентскую коалицию с партией «Зеленых» и Свободной демократической партией Германии (СвДП).

А затем 20 ноября стало известно, что переговоры по формированию парламентской коалиции провалились: лидер СвДП Кристиан Линднер объявил, что выходит из переговоров и собирается уйти в оппозицию. Одной из причин этого стал вопрос об антироссийских санкциях из-за Крыма.

Линднер строил свою предвыборную линию на призыве признать Крым российским "если не формально, то фактически". В интервью СМИ и официальных комментариях политик неоднократно утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как "долгосрочное временное решение", призывая "отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений" и отменить антироссийские санкции. Меркель, в свою очередь, неоднократно заявляла, что санкции будут отменены "после устранения причин их введения" – то есть когда Россия признает Крым украинским и прекратит поддержку Донецка.



Линднер неоднократно утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как "долгосрочное временное решение", призывая "отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений" и отменить антироссийские санкции.

В результате парламентская коалиция распалась, не сформировавшись, и Германия оказалась на пороге самого острого политического кризиса за последние 70 лет. А перед Меркель замаячила реальная перспектива потери канцлерского поста.

А мы крепчаем





Уборка урожая озимой пшеницы в Краснодарском крае. Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Тем временем все громче звучат разговоры о том, что западные санкции идут только на пользу России. Так, в течение осени западные СМИ наперебой обсуждали расцвет российского сельского хозяйства, ставший следствием "санкционной войны".

В 2016 году Россия получила от экспорта сельскохозяйственной продукции 17 миллиардов долларов – больше, чем от экспорта вооружений. За первые семь месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции составил 5,5% от общего объема российского экспорта. Это самая большая доля за последние 15 лет, подсчитали аналитики Bloomberg.

С 2013 по 2016 год объем импорта продовольственных товаров из Евросоюза упал на 40%. Это радикально изменило ситуацию в сельском хозяйстве – огромный интерес к отрасли появился как у государства, так и у российских, и иностранных предпринимателей. В агропром хлынул поток льготных государственных кредитов и частных инвестиций.

"Бум в сельском хозяйстве России привлекает туда крупнейшие торговые фирмы мира. Olam International Ltd., Cargill Inc. и Glencore Plc вкладывают средства во все, начиная с зернохранилищ и кончая экспортными терминалами, – отмечает Bloomberg. – Французская Danone отправила в Сибирь 5 тысяч молочных коров, чтобы обеспечить сырье для своей деятельности в стране. Инвестировать в российский агропром готовятся даже Вьетнам и Таиланд".



"Запад оказал себе медвежью услугу. Санкции должны были причинить вред России, но российское сельское хозяйство сумело извлечь из них выгоду".

В результате за последние три года российским производителям удалось отвоевать себе значительную долю на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции. По оценкам британской Financial Times, если в 2013 году до введения западных санкций и ответного торгового эмбарго Россия импортировала 35% продуктов питания, то сейчас эта доля не превышает 20%.

"Запад оказал себе медвежью услугу. Санкции должны были причинить вред России, но российское сельское хозяйство сумело извлечь из них выгоду", – цитирует Financial Times американского миллиардера Джима Роджерса, который, купив пакеты акций российских компаний, вошел в советы директоров "Фосагро" и сельскохозяйственного холдинга "Агрогард".

Агентство Bloomberg цитирует исследование специалистов Канзасского университета, которые отмечают, что "плодородная почва, государственная поддержка и близость к черноморским портам ведут к тому, что в России себестоимость пшеницы может быть в два раза меньше, чем у ее главных конкурентов, обеспечивающих поставки на ключевые импортные рынки Ближнего Востока, Азии и Африки". Вытеснив американскую пшеницу в Египте, российское зерно стремительно завоевывает рынки в таких странах, как Нигерия, Бангладеш и Индонезия.

Упорство в заблуждениях





Фото: ТАСС/DPA/Klaus Ohlenschläger

После того как канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена полностью сосредоточиться на спасении своей политической карьеры, главный центр санкционной войны переместился в США. В феврале там вступит в действие новый закон о санкциях, предусматривающих, в частности, введение запрета для американских инвесторов на покупку российских гособлигаций.

Это может привести к серьезному падению курса рубля, поскольку иностранные инвесторы, которым сейчас принадлежат ОФЗ на общую сумму 2 триллиона рублей, начнут распродавать эти бумаги, а вырученные рубли переводить в валюту.

"Этот новый санкционный закон, который конгресс принял еще в июле, по сути, сводит на нет власть президента в области санкционной политики, то есть в той сфере, которая раньше традиционно оставалась под контролем исполнительной власти, – отмечает влиятельный американский журнал Foreign Affairs. – В дополнение к обязательным санкциям конгресс придал законодательный характер и тем санкциям, которые были введены администрацией Обамы, а также увеличил количество требований, которые в конечном счете лишают президента возможности отменить введенные карательные меры без согласия конгресса".



Новый санкционный закон, принятый конгрессом, по сути, сводит на нет власть президента США в области санкционной политики.

Помимо запрета на покупку ОФЗ, новый закон предусматривает введение санкций против иностранных фирм, работающих в рамках совместных предприятий с российскими энергетическими компаниями и занимающихся реализацией сланцевых и других нетрадиционных газовых и нефтяных проектов, а также против тех компаний и стран, которые покупают российское оружие. "Эти положения вызвали серьезную озабоченность у таких союзников Соединенных Штатов, как Турция и Саудовская Аравия, поскольку они покупают российское оружие, – отмечает Foreign Affairs. – Европейские страны опасаются, что введенные ограничения окажут влияние на реализацию проектов с участием российских фирм. Так, например, трубопровод "Северный поток-2" в соответствии с новыми санкциями может столкнуться с серьезными препятствиями при попытке получить финансирование".

Журнал отмечает, что новые санкции могут привести к отчуждению союзников США, в первую очередь в Европе. "Высокопоставленные немецкие политики, в том числе официальный представитель министерства иностранных дел Мартин Шефер задают вопрос: а не являются ли введенные конгрессом санкции в действительности инструментом промышленной политики Соединенных Штатов, направленной на увеличение экспорта американских энергоносителей в Европу за счет сокращения поставок из России?" – указывает издание.

При этом новые санкции, как и предыдущие, не приведут к изменению российской политики. "На самом деле у них еще меньше шансов добиться желаемого результата, поскольку нет четко определенных целей, – пишет Foreign Affairs. – Санкции, введенные Обамой, по крайней мере номинально были направлены на то, чтобы добиться окончания агрессии России на Украине. Однако новые санкции значительно менее конкретны и не ограничены по времени. Судя по всему, конгресс больше сфокусирован на том, чтобы ослабить Россию в длительной перспективе, чем на конкретных политических целях. В результате трудно сделать вывод о том, как Соединенные Штаты будут снимать эти санкции, и поэтому у Кремля мало стимулов для изменения своего поведения".