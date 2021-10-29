Американский ракетный эсминец направился в Черное море

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Ракетный эсминец USS Porter направился в Черное море. Об этом на странице в Twitter сообщил Шестой флот военно-морских сил США.

Уточняется, что в Черном море военный корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами Вашингтона по НАТО. Публикация заканчивается хэштегами #PowerForPeace (сила ради мира) и #StrongerTogether (вместе сильнее).

Ранее эсминец ВМС США, на протяжении нескольких дней находящийся в акватории Японского моря, попытался пересечь границу с Россией.

Экипаж российского корабля "Адмирал Трибуц" предупредил о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.