11:59Безопасность
Законопроект о ратификации совместных с РФ учебно-боевых центров приняли в Белоруссии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
После одобрения Советом республики документ поступит на подпись президенту.
Ранее создание центров поддержало правительство России.
В постановлении указано, что центры создадут в том числе для повышения уровня слаженности российских и белорусских военнослужащих. Обучающиеся будут проходить совместную подготовку, дежурить и выполнять разные задачи.
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