Главком ВМФ России представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Воробьева назначили на новую должность указом президента РФ. Он заменил адмирала Виктора Лиину, которого направили командовать Тихоокеанским флотом вместо адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста.

Командующий Тихоокеанским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил России адмирал Сергей Авакянц получил новую должность и возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начнут работу в 12 регионах России, они будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для работы в центрах привлечены 216 инструкторов, прошедших трехэтапную подготовку.

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