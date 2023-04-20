Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом

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Командующий Тихоокеанским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил России адмирал Сергей Авакянц получил новую должность и возглавит штаб, курирующий работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит телеграм-канал полпреда ДФО.

"Эту центральную структуру, штаба по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом", – сообщил вице-премьер.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начнут работу в 12 регионах России, они будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для работы в центрах привлечены 216 инструкторов, прошедших трехэтапную подготовку.

Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года, звание адмирала было присвоено ему указом президента в 2014 году.

Имя нового командующего флотом не называлось.

14 апреля Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, такие проверки проводятся в связи с решением президента России Владимира Путина оценить состояние и повысить готовность вооруженных сил.

17 апреля глава Минобороны отчитался Путину о ходе проверки ТОФ. Он сообщил, что были отработаны вопросы готовности к применению оружия стратегическими ракетными подводными лодками. Президент отметил, что первый этап проверки прошел на очень высоком уровне.

