В Москве ограничили доступ на Красную площадь из-за забытого пакета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проход на Красную площадь в Москве временно закрыт из-за забытого пакета, рассказали в пресс-службе ФСО.

Уточняется, что в ближайшее время доступ на площадь будет восстановлен.

В центре Москвы обнаружили бесхозный пакет. В результате была организована проверка правоохранительными органами. Однако через некоторое время хозяин пакета нашелся.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" всех школ и детских садов в Московской области. На место выехали специалисты, сведений об эвакуации не поступало.

