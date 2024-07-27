Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с командующим ВМС Мьянмы

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмином и командующим ВМС Мьянмы Хтейн Вином, которые прилетели в Россию для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На встрече замминистра обороны РФ и командующий ВМС НОАК обсудили вопросы, связанные с взаимодействием государств в военно-морской сфере. Фомин также поблагодарил Ху Чжунмина за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Затем замглавы Минобороны РФ поздравил Хтейн Вина с назначением на пост командующего ВМС Мьянмы и также поблагодарил за участие в параде в честь Дня ВМФ. Кроме того, обе стороны положительно оценили развивающиеся отношения двух государств в военно-морской области и условились на желании использовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.

Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ, который празднуется в этом году 28 июля. Он также посетит парад. В указе сказано, что ответственным ведомством за подготовку и проведение парада назначено министерство обороны РФ, а также другие федеральные органы исполнительной власти.

В этом году мероприятие начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах, а после состоится парад военных кораблей на Неве, в котором будут задействованы примерно 20 флотов, включая малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также участие примут военные самолеты. В ходе парада запланирован марш моряков и концерт. Завершится праздник в 22:30 артиллерийским салютом над Петропавловской крепостью.

