Родственники ликвидированного боевика считали его пропавшим без вести

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"Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу уведомил МВД России", – объяснил мужчина. По его словам, он начал подозревать, что брат общается с террористами из Сирии.
В ФСБ сообщили, что в столице предотвращен теракт в людном месте. Член террористической организации готовил массовое убийство.
При попытке задержания преступника ликвидировали. Его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, откуда мужчина открыл огонь по правоохранителям из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем его нейтрализовали.
При осмотре места происшествия у злоумышленника нашли автомат и гранаты. В Москве гражданин одной из стран Центральной Азии жил в арендованной квартире. Там оказались вещественные доказательства того, что он был связан с эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации МТО в Сирии и готовил массовый расстрел.
Задержан также брат злоумышленника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию. Силовики разыскивают возможных соучастников. Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
ФСБ предотвратила теракт в Москве
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