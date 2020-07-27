Родственники ликвидированного боевика считали его пропавшим без вести

Видео: ФСБ РФ

Родственники злоумышленника, планировавшего теракт в Москве, считали его пропавшим без вести. Об этом рассказал его брат на видеозаписи, распространенной ФСБ России.

"Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу уведомил МВД России", – объяснил мужчина. По его словам, он начал подозревать, что брат общается с террористами из Сирии.

В ФСБ сообщили, что в столице предотвращен теракт в людном месте. Член террористической организации готовил массовое убийство.

При попытке задержания преступника ликвидировали. Его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, откуда мужчина открыл огонь по правоохранителям из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем его нейтрализовали.

При осмотре места происшествия у злоумышленника нашли автомат и гранаты. В Москве гражданин одной из стран Центральной Азии жил в арендованной квартире. Там оказались вещественные доказательства того, что он был связан с эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации МТО в Сирии и готовил массовый расстрел.

Задержан также брат злоумышленника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию. Силовики разыскивают возможных соучастников. Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".