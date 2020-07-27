ФСБ предотвратила теракт в Москве

13:01 (обновлено 27.07.2020 17:05)
При попытке задержания злоумышленника ликвидировали. Его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, откуда он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем террориста нейтрализовали.
При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. Боевиком оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. В столице он жил в арендованной квартире. Там нашли вещественные доказательства того, что он был связан с эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан.
В Подмосковье также задержали брата злоумышленника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезда в Сирию. Силовики разыскивают возможных соучастников.
По данным СК, пока уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
В июле региональное управление ФСБ задержало четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Калининграде. По месту жительства задержанных проведены обыски.
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