ФСБ предотвратила теракт в Москве

Видео: ФСБ РФ

В Москве предотвратили теракт в людном месте, сообщает ФСБ России. Член террористической организации готовил массовое убийство людей.

При попытке задержания злоумышленника ликвидировали. Его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, откуда он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем террориста нейтрализовали.

При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. Боевиком оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. В столице он жил в арендованной квартире. Там нашли вещественные доказательства того, что он был связан с эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан.

В Подмосковье также задержали брата злоумышленника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезда в Сирию. Силовики разыскивают возможных соучастников.

По данным СК, пока уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В июле региональное управление ФСБ задержало четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Калининграде. По месту жительства задержанных проведены обыски.

