МВД предупредило о поддельных сайтах для проверки неразрешения въезда в РФ иностранцам

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В Сети начали распространяться мошеннические сайты, которые предлагают оказание услуг в сфере миграции и требуют авторизацию через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

Данные ресурсы, по словам ведомства, якобы предоставляют информацию на наличии оснований для неразрешения въезда на территорию РФ иностранным лицам и лицам без гражданства.

В МВД добавили, что всю официальную информацию можно получить, обратившись в территориальное подразделение МВД России или перейдя на сайт ведомства.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому иностранцы смогут получить российское гражданство при отказе от присяги. Также предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.

На сегодняшний день присягу должны приносить все получающие гражданство иностранные лица, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ вступает в силу со дня внесения присяги. Однако она не будет считаться действительной, если в течение одного года не была принесена присяга.