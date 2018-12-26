Новый комплекс ракетного оружия "Булат" создают в России

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"Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат", сообщает РИА Новости со ссылкой на директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергея Абрамова.

По его словам, ведется работа над оружием, однако подробностей он рассказать не может, поскольку это секретная информация.

"Булат" будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" представили макет необитаемого боевого модуля "Эпоха", оснащенного новым комплексом "Булат".

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.

Рейтинг возглавили США, где численность военнослужащих достигает порядка двух миллионов человек. Американская армия насчитывает шесть тысяч танков и свыше 13 тысяч самолетов. При этом оборонный бюджет равен 647 миллиардов долларов.

Для сравнения численность российской армии превышает 3,5 миллиона человек. ВС страны насчитывают почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. А расходы на оборону достигают 47 миллиардов долларов.