МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ норвежским "Посейдоном" над Баренцевым морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ норвежским самолетом "Посейдон" над Баренцевым морем. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

В ведомстве рассказали, что в четверг, 26 октября, в воздушном пространстве над Баренцевым морем была замечена цель, которая стремительно приближалась к российской границе.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – говорится в публикации.

Оказалось, что целью был самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-воздушных сил Норвегии. Он вынужден был развернуться, когда заметил в воздухе российский МиГ-31. Таким образом, нарушения границы удалось избежать.

В оборонном ведомстве добавили, что полет истребителя проходил в соответствии с международными правилами.

До этого около госграницы РФ были обнаружены самолет RC-135 и два британских истребителя "Тайфун". Для сопровождения объектов от границы в воздух также подняли Су-27. После этого самолет и два истребителя развернулись от границы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Воздушно-космические силы России должны будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием самолетов с комплексами "Кинжал".



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