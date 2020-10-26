Доктор Мясников даст интервью Тине Канделаки в эфире радио "КП"

Фото: "Комсомольская правда"

Доктор Александр Мясников даст эксклюзивное интервью Тине Канделаки в эфире радио "Комсомольская правда". Послушать программу можно 26 октября в 20:00 по Москве.

Мясников расскажет, почему коронавируса не нужно бояться, в каких случаях вызывать врача на дом не нужно, а также о том, обладает ли вирус обезболивающим эффектом. Доктор также поделится своей точкой зрения о том, кто спас Навального и от чего может умереть кандидат в президенты США Джо Байден.

Ранее доктор Мясников рассказывал о наиболее эффективных мерах профилактики коронавируса и объяснял, как распознать опасные родинки.