Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

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Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как распознать опасные родинки.
По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E". Буква "А" в системе определяет асимметрию. Насторожить могут родинки, которые при разделении на пополам не будут похожи друг на друга.
Буква "B" указывает на границы родимого пятна. Доктор пояснил, что у здоровой родинки они четкие. По его словам, опасность может представлять родинка с размытыми контурами.
Буква "С" означает цвет. По словам Мясникова, родимое пятно с неровным окрасом может указывать на болезнь. Буква "D" отвечает за ее диаметр: родинка не должна быть больше шести миллиметров.
И последняя буква "Е" в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма, добавил врач. Он уточнил, что чаще всего меланома встречается у белокожих, светлоглазых и светловолосых людей.
Ранее сообщалось, что в 2019 году более 100 тысяч человек прошли обследование на меланому. В Москве впервые создали комплексную систему скрининга и выявления меланомы кожи с помощью комплекса инновационных технологий.
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