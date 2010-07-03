США успешно испытали две противоракеты

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США успешно сбили межконтинентальную ракету на учениях по ПРО, передает РИА Новости.

Это были первые подобные залповые испытания – против МБР были выпущены сразу две ракеты наземного базирования, основная и запасная.

Изображающую угрозу межконтинентальную ракету запустили более чем за 6,4 тысячи километров от перехватчиков, запущенных с базы ВВС в Калифорнии.

Отмечается, что данные испытания не были анонсированы, несмотря на то, что "обычно о запуске ракет сообщается за несколько месяцев или лет".

Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета Brahmos-2 российско-индийского производства будет создана и пройдет испытания к 2024 году.